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В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе

МЧС: в Ростовской области потушили пожар в маслоцехе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.

Во вторник представитель ГУ МЧС России по региону объявил, что в 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг составила 350 квадратных метров, уточнил представитель. В 14.45 огонь удалось локализовать на 400 «квадратах», добавили в главке. Огонь тушили две автоцистерны и семь человек, отметили в ГУ МЧС.

«В 16.05 пожар ликвидирован», — сказал журналистам представитель министерства.