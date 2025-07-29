В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе

Во вторник представитель ГУ МЧС России по региону объявил, что в 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг составила 350 квадратных метров, уточнил представитель. В 14.45 огонь удалось локализовать на 400 «квадратах», добавили в главке. Огонь тушили две автоцистерны и семь человек, отметили в ГУ МЧС.