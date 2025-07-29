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Мужчина пытался поджечь банк в Пушкине «коктейлями Молотова»

Мужчина пытался устроить поджог в банке в Пушкине, используя «коктейли Молотова». Злоумышленника обезвредили сотрудники банка и Росгвардия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пушкине задержан 27-летний мужчина, который пытался поджечь отделение банка на Октябрьском бульваре. Об этом сообщает телеканал 78.

Как уточняет пресс-служба Росгвардии региона, мужчина зашел в помещение с несколькими бутылками с зажигательной смесью и сразу попытался поджечь одну из них. Однако фитиль задымился, но не загорелся. Помещение заволокло дымом, после чего сотрудники банка нажали тревожную кнопку и самостоятельно нейтрализовали дымящуюся емкость с помощью огнетушителя.

Прибывший по вызову наряд вневедомственной охраны совместно с работниками службы безопасности банка задержал злоумышленника. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.