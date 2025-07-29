Мужчина пытался поджечь банк в Пушкине «коктейлями Молотова»

Как уточняет пресс-служба Росгвардии региона, мужчина зашел в помещение с несколькими бутылками с зажигательной смесью и сразу попытался поджечь одну из них. Однако фитиль задымился, но не загорелся. Помещение заволокло дымом, после чего сотрудники банка нажали тревожную кнопку и самостоятельно нейтрализовали дымящуюся емкость с помощью огнетушителя.