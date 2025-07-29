Мужчина пытался поджечь банк в Пушкине «коктейлями Молотова»

В Пушкине задержан 27-летний мужчина, который пытался поджечь отделение банка на Октябрьском бульваре. Об этом сообщает телеканал 78.
Как уточняет пресс-служба Росгвардии региона, мужчина зашел в помещение с несколькими бутылками с зажигательной смесью и сразу попытался поджечь одну из них. Однако фитиль задымился, но не загорелся. Помещение заволокло дымом, после чего сотрудники банка нажали тревожную кнопку и самостоятельно нейтрализовали дымящуюся емкость с помощью огнетушителя.
Прибывший по вызову наряд вневедомственной охраны совместно с работниками службы безопасности банка задержал злоумышленника. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.