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В Омске пропал 13-летний подросток

Он ушел из дома в Центральном округе города.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июля, около 11:00 Антон Танцура 2012 года рождения покинул дом на улице Барнаульской. Мальчик до сих пор не вернулся. В полиции Омска уточнили, что ребенок перестал выходить на связь.

С заявлением о розыске в МВД обратилась мать подростка. Она рассказала, что сын был одет в темные спортивные брюки и футболку. На ногах — черные кроссовки. Подробно приметы пропавшего без вести описали на баннере волонтеры отряда «Доброспас-Омск».

Сотрудники полиции призвали местных жителей помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении Антона следует сообщить по телефонам: 102, 792−402 или 8 (951) 417 5611.

Ранее «КП Омск» писала о нападении 47-летнего мужчины на школьницу.