Пожары погубили 135 жителей Башкирии

В Башкирии с января 2025 года зафиксированы 135 смертей на пожарах. По данным председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, основными причинами трагедий стали неосторожное обращение с огнем при курении и нарушения правил монтажа электрооборудования.
Глава ведомства призвал граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание Первов обратил на необходимость отказа от курения в жилых помещениях, контроля за пьяными курящими и недопущения перегрузки электросетей.
Также председатель ГК ЧС рекомендует оборудовать жилье пожарными извещателями и не оставлять маленьких детей без присмотра.
— Соблюдайте требования пожарной безопасности! Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий! — заявил Кирилл Первов.
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