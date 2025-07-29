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Пожары погубили 135 жителей Башкирии

135 жителей Башкирии погибли в пожарах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с января 2025 года зафиксированы 135 смертей на пожарах. По данным председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, основными причинами трагедий стали неосторожное обращение с огнем при курении и нарушения правил монтажа электрооборудования.

Глава ведомства призвал граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание Первов обратил на необходимость отказа от курения в жилых помещениях, контроля за пьяными курящими и недопущения перегрузки электросетей.

Также председатель ГК ЧС рекомендует оборудовать жилье пожарными извещателями и не оставлять маленьких детей без присмотра.

— Соблюдайте требования пожарной безопасности! Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий! — заявил Кирилл Первов.

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