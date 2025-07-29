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В Башкирии женщина попыталась спасти тонущего мальчика и погибла

Жительница Башкирии бросилась спасать тонущего мальчика и утонула.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июля, в деревне Татарская Урада Янаульского района Башкирии произошел трагический случай на воде. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

11-летний мальчик начал тонуть во время купания в необорудованном месте. Находившаяся рядом женщина бросилась спасать ребенка, но сама погибла. При этом подросток смог самостоятельно выбраться на берег.

Кирилл Первов отметил, что трагедия произошла всего в двух километрах от официального пляжа, оборудованного для безопасного купания. Глава комитета призвал жителей республики не оставлять детей без присмотра у воды и выбирать только специально отведенные места для купания.

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