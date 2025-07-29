Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове на улице Большая Горная произошло дорожно-транспортное происшествие. В вечернее время напротив жилого дома автомобилист сбил электровелосипедиста. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

— Водитель, который управлял автомобилем марки «Киа» совершил наезд на 24-летнего парня ехал на электровелосипеде, — уточнили в пресс-службе полиции.

В результате аварии, потерпевшего госпитализировали с травмами с больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске разыскивают мужчину, который нанес травмы местной жительнице.