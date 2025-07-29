Водитель иномарки сбил мужчину на электровелосипеде

В Саратове на улице Большая Горная произошло дорожно-транспортное происшествие. В вечернее время напротив жилого дома автомобилист сбил электровелосипедиста. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
— Водитель, который управлял автомобилем марки «Киа» совершил наезд на 24-летнего парня ехал на электровелосипеде, — уточнили в пресс-службе полиции.
В результате аварии, потерпевшего госпитализировали с травмами с больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске разыскивают мужчину, который нанес травмы местной жительнице.