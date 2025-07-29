ДТП с автобусом и большегрузом случилось на трассе в Нижегородской области

Водитель автобуса получил травмы — пострадавшего доставили в больницу. Уточняется, что на момент аварии в автобусе не было пассажиров. Также водители прошли проверку на состояние опьянения — оба были трезвыми. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.