ДТП с автобусом и большегрузом случилось на трассе в Нижегородской области

29 июля в Нижегородской области на трассе Р-158 произошло ДТП с большегрузом и микроавтобусом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 08:20 на 162-м км трассы в Лукояновском округе. 70-летний водитель микроавтобуса «Луидор» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу тягачу Freightliner, которым управлял 46-летний мужчина. В результате транспортные средства столкнулись.
Водитель автобуса получил травмы — пострадавшего доставили в больницу. Уточняется, что на момент аварии в автобусе не было пассажиров. Также водители прошли проверку на состояние опьянения — оба были трезвыми. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.