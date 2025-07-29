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В Германии военный вертолет упал в реку, экипаж ищут

В Саксонии потерпел крушение военный вертолет Бундесвера, его экипаж числится пропавшим без вести. Обломки машины обнаружены в реке Мульде, где сейчас проводится масштабная поисковая операция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Пилот и другие члены экипажа военного вертолета пропали без вести после его крушения над рекой Мульде в Саксонии. Об инциденте сообщает немецкое издание BILD.

Авария произошла между населенными пунктами Гольцерн и Требзен, недалеко от Гриммы. Как уточнил представитель пресс-службы ВВС ФРГ, вертолет совершал учебный полет. Точное количество находившихся на борту, помимо пилота, пока остается неизвестным.

Обломки вертолета, были обнаружены байдарочниками в реке Мульде около 11:30 утра по местному времени. На месте крушения немедленно развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием пожарных, полиции и водолазов.

«Мы все еще ищем экипаж», — цитирует BILD представителя полиции Сюзанну Любке.

Немецкая армия объявила место крушения военной зоной безопасности, гражданам строго запрещено делать фотографии. Над районом также установлена бесполетная зона радиусом около четырех километров.