В Германии военный вертолет упал в реку, экипаж ищут

Пилот и другие члены экипажа военного вертолета пропали без вести после его крушения над рекой Мульде в Саксонии. Об инциденте сообщает немецкое издание BILD.
Авария произошла между населенными пунктами Гольцерн и Требзен, недалеко от Гриммы. Как уточнил представитель пресс-службы ВВС ФРГ, вертолет совершал учебный полет. Точное количество находившихся на борту, помимо пилота, пока остается неизвестным.
Обломки вертолета, были обнаружены байдарочниками в реке Мульде около 11:30 утра по местному времени. На месте крушения немедленно развернута масштабная поисково-спасательная операция с участием пожарных, полиции и водолазов.
«Мы все еще ищем экипаж», — цитирует BILD представителя полиции Сюзанну Любке.
Немецкая армия объявила место крушения военной зоной безопасности, гражданам строго запрещено делать фотографии. Над районом также установлена бесполетная зона радиусом около четырех километров.