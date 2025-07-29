В милиции прокомментировали информацию о задержании минчан на месте падения беспилотника

По словам представителей ведомства, обстановка в столице остаётся спокойной и контролируемой. В милиции также подчеркнули: за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к распространению фейков.
Напомним, ночью 29 июля над Минском военные обнаружили дрон, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал во двор дома № 72 по улице Матусевича. Детонации не произошло, однако обломки повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую территорию.
В настоящее время Следственный комитет совместно с другими государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как рассказали специалисты, боевая часть БПЛА была снабжена тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.