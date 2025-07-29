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В милиции прокомментировали информацию о задержании минчан на месте падения беспилотника

Милиция Минска опровергла сообщения о задержаниях людей после падения дрона во дворе на улице Матусевича. В официальном заявлении правоохранители назвали появившуюся информацию в интернете фейковой.

Источник: Смартпресс

По словам представителей ведомства, обстановка в столице остаётся спокойной и контролируемой. В милиции также подчеркнули: за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к распространению фейков.

Напомним, ночью 29 июля над Минском военные обнаружили дрон, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал во двор дома № 72 по улице Матусевича. Детонации не произошло, однако обломки повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую территорию.

В настоящее время Следственный комитет совместно с другими государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как рассказали специалисты, боевая часть БПЛА была снабжена тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

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