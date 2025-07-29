О сбое сайта и приложения «Почты России» больше всего жалоб поступает из Москвы, Тверской и Самарской областей

Почта России вечером 29 июля столкнулась с масштабным сбоем в работе своих онлайн-сервисов. Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи из Москвы, Тверской и Самарской областей чаще других жалуются на недоступность сайта и приложения.
Основные версии происходящего, это:
Хакерская атака (возможно, сервис подвергся DDoS-атаке или другому кибервторжению); технический сбой (проблемы на стороне серверов или обновление системы) или перегрузка из-за повышенного спроса, если произошёл всплеск активности пользователей, что в целом исключено.
Если вас коснулась эта ситуация, «Почта России» рекомендует попробовать зайти позже и не волноваться о статусе своих отправлений.
Официального комментария пока нет, но неофициальные паблики сообщают, что сбой носит временный характер.