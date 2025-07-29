Женщина отпинала мужчину на пляже за отказ исполнить ее желание

В Одессе на одном из городских пляжей разыгрался неприглядный конфликт между парой, который быстро привлек внимание отдыхающих. По свидетельствам очевидцев, женщина устроила скандал из-за отказа мужчины купить ей новое платье.
Разъяренная дама громко требовала извинений, а когда её спутник не подчинился, перешла к физическому насилию. Она толкала мужчину, била его и кричала: «На колени!».
В какой-то момент конфликт перерос в откровенное унижение, когда женщина стала пинать мужчину. Представителю сильного пола пришлось спасаться от разъяренной дамы бегством.
Очевидцы засняли происходящее на видео, которое уже распространяется в соцсетях и активно комментируется.
Читайте материал «Военкомы накинулись на парня на детской площадке в Харькове, пытаясь мобилизовать его».