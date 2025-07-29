Женщина разорвала российский паспорт и отказалась от гражданства в Краснодаре

В Краснодарском крае женщина публично разорвала собственный российский паспорт, отказалась от гражданства и кричала лозунги против РФ. Правоохранительные органы уже организовали проверку. Об этом сообщает полиция Краснодара в Telegram-канале.
Отмечается, что о вопиющих действиях женщины стало благодаря сети интернет. Там полиция нашла видео, на котором краснодарка кричит оскорбительные лозунги в адрес РФ, после чего разрывает собственный паспорт, попутно отказываясь от гражданства.
«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.
При этом также подчеркивается, что в прошлом женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ее привлекали к ответственности, в том числе, за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию российской армии.
Не менее вопиющий инцидент несколько ранее произошел в Санкт-Петербурге. Там мужчина закинул дымовую шашку в отделение банка. К счастью, пострадавших не оказалось. Виновника произошедшего уже задержала полиция. Возбуждено дело о теракте.