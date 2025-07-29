РКН зафиксировал сбои у аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор»

Тогда же, 29 июля, сообщалось о массовом сбое в работе «Почты России». Подчеркивалось, что жалобы поступают от клиентов сервиса. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Они сетовали на то, что не могут зайти на сайт и в мобильное приложение. Однако в самой «Почте России» информацию опровергли. Там подчеркнули, что все работает в штатном режиме.