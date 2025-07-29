РКН зафиксировал сбои у аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор»

Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также клиники «Семейный доктор». Однако признаков хакерских атак ведомством выявлено не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.
Как известно, с перебоями в работе «Столички» и «Неофарм» столкнулись во вторник, 29 июля. Аналогичная ситуация сложилась с сетью клиник «Семейный доктор». У всех них наблюдались неполадки в работе интернет-порталов. Как следствие, ситуация привлекла внимание Роскомнадзора. Там подтвердили, что сбои действительно имели место быть.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек “Столички”, “Неофарм” и клиники “Семейный доктор”», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что о хакерской атаке речи пока не идет. Соответствующие признаки найдены не были. Поэтому специалистам предстоит разобраться, почему возникли неполадки.
Тогда же, 29 июля, сообщалось о массовом сбое в работе «Почты России». Подчеркивалось, что жалобы поступают от клиентов сервиса. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Они сетовали на то, что не могут зайти на сайт и в мобильное приложение. Однако в самой «Почте России» информацию опровергли. Там подчеркнули, что все работает в штатном режиме.