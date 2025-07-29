Изменения русла реки Индигирки угрожает поселениям в Якутии, принимаются меры

«И мы видим по селу — прим.ред.) Оймякону, например, что проблема просто назрела, и здесь какие-то меры, связанные, — еще раз говорю, не с берегоукреплением, — а именно с изменением русла, надо нам будет принимать в ближайшие годы», — сказал Николаев.