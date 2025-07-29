Изменения русла реки Индигирки угрожает поселениям в Якутии, принимаются меры

В Якутии изменение русла реки Индигирки стало угрожать местным населенным пунктам. На фоне этого власти региона уже поручили предпринять ряд мер. С соответствующим заявлением выступил глава субъекта Айсен Николаев. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Якутия-24».
Руководитель региона подчеркнул, что изменение течения реки Индигирки является природным процессам. Подобное происходит и в других местах. Однако на этот раз опасность заключается в том, что изменения угрожают населенным пунктам, которые расположены вдоль нее.
«И мы видим по селу — прим.ред.) Оймякону, например, что проблема просто назрела, и здесь какие-то меры, связанные, — еще раз говорю, не с берегоукреплением, — а именно с изменением русла, надо нам будет принимать в ближайшие годы», — сказал Николаев.
Тем временем Якутия также сталкивается с другими проблемами. Одна из самых глобальных — возгорания. По состоянию на 29 июля в регионе действует сразу 21 пожар. Он охватил свыше 21 тысячи гектаров леса.