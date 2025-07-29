Полиция задержала депутата заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского

По данным источника, это не первый случай проблем с законом у Апостолевского. В 2023 году он уже привлекался к ответственности за организацию несанкционированного массового мероприятия. Некоторые его публикации в соцсетях ранее признавались экстремистскими и блокировались Роскомнадзором.