Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала депутата заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский был задержан правоохранительными органами по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Life.ru

Как стало известно, задержание произошло на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Апостолевскому инкриминируют нарушение статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается пропаганды или публичной демонстрации атрибутики экстремистских организаций. Основанием для составления протокола послужили публикации политика в социальных сетях.

По данным источника, это не первый случай проблем с законом у Апостолевского. В 2023 году он уже привлекался к ответственности за организацию несанкционированного массового мероприятия. Некоторые его публикации в соцсетях ранее признавались экстремистскими и блокировались Роскомнадзором.

Родившийся в 1995 году Апостолевский начал политическую карьеру в 2019 году в качестве муниципального депутата Сосновоборского городского округа. В сентябре 2021 года он был избран в областной парламент по 21-му Сосновоборскому одномандатному округу. Депутат является членом КПРФ.

Ранее сообщалось, что ГП требует изъять половину активов Рижского хлеба за связь с экстремистами. Их оценочная стоимость превышает 1,5 миллиарда рублей.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше