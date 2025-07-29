Что известно о хищении 500 миллионов рублей у Пенсионного фонда РФ в Ингушетии

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении более 500 миллионов рублей у Пенсионного фонда РФ в Ингушетии. В числе обвиняемых — брат главы республики Махмуда-Али Калиматова. Он входил в целую преступную группу, которая обирала пенсионеров. Как действовали мошенники и что им грозит, выясняла «Вечерняя Москва».
Поимка банды мошенников.
О хищениях в Ингушетии стало известно в феврале 2023 года. Тогда силовики обнаружили пропажу нескольких сотен миллионов рублей из Пенсионного фонда РФ (ПФР) и компании «Почта России». По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В качестве подозреваемых задержали 34 человека, большинство из них ранее работали в отделениях ПФР и «Почты России». Всех фигурантов отправили в СИЗО.
Спустя почти год расследования по этому же делу задержали старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова — Магомеда-Башира Калиматова. Суд заключил его под стражу. Ранее он возглавлял управление Федеральной почтовой связи республики. Позднее следователи возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества, так как все задержанные были членами криминальной группировки.
Некоторых участников этой банды так и не поймали. Так, бывший руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев, начальник Сунженского почтамта Хасан Батыжев и еще три их соучастника успели скрыться. Но расследование в их отношении продолжается.
А 29 июля 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Калиматова-старшего, Сукиева и еще 27 их соучастников. Теперь решается вопрос: где будут судить фигурантов — в Москве или Ингушетии.
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Преступная схема.
Преступники действовали по сложной, многоступенчатой схеме, во главе которой были Калиматов-старший, Сукиев и Сейнароев. По версии следствия, участники банды делились на две группы: «пенсионную» и «почтовую».
«Пенсионная» группа с марта по октябрь 2020 года подделала документы о якобы перерасчете выплат для 682 пенсионеров, проживающих в Ингушетии. Вскоре преступники получили 519 миллионов рублей от ПФР в качестве перерасчета. Эти деньги они перевели на счет местного отделения ПФР.
Затем к делу подключалась «почтовая» группа, в которой состояли руководители трех почтамтов. Вместе с инкассаторами они вывезли «грязные» деньги из банка, распределили их между распорядительными кассами и отправили в почтовые отделения. Отсюда средства забрали их сообщники.
В дальнейшем начальники почтовых отделений указали в отчетах, что пенсионеры якобы получили свои выплаты.
Что грозит бандитам.
По совокупности преступлений банде, похищавшей деньги у ПФР, грозит до 20 лет лишения свободы. Самые большие сроки достанутся главарям банды — Калиматову-старшему, Сукиеву и Сейнароеву. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.
— Я более чем уверен, что по 15 лет лишения свободы им точно дадут. И плюс ко всему к каждому из них однозначно применят штрафы в размере до пяти миллионов рублей, — считает эксперт.
Юрист добавил, что пенсионеры, которые не получили свои выплаты из-за хищений в ПФР, смогут потребовать от преступников компенсаций.
— В рамках уголовного дела пенсионеры, которые пострадали от действий преступников, могут сплотиться, заявить гражданский иск и попытаться взыскать с них свои недополученные средства. Соответственно, выплачивать эти денежные средства пенсионерам будут преступники, — заключил Лунев.
Реакция главы Ингушетии на дело брата.
Магомед-Баширу Калиматову 67 лет. Как долго он возглавлял управление Федеральной почтовой связи Ингушетии, неизвестно. На его арест глава Ингушетии отреагировал фразой: «Закон для всех одинаков».
— Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа, — писал Калиматов-младший в своем Telegram-канале.
Об остальных фигурантах тоже известно немногое. Ислам Сейнароев некоторое время скрывался на территории ОАЭ, а в мае 2025 года RTVI сообщил о его задержании на территории Турции. Чиновника якобы планировали выдать российским властям для дальнейших разбирательств по делу о хищениях, но официально эту информацию не подтвердили.
Вместе с тем «Почту России» заподозрили в использовании пенсионных денег для извлечения выгоды, что могло привести к задержкам выплат. Также компания потратила более двух миллиардов рублей на спонсорскую поддержку и рекламу. Получат ли компенсации люди, чьи пенсии и пособия задержали, разбиралась «Вечерняя Москва».