В Узбекистане водителя такси заподозрили в изнасиловании россиянки

В городе Самарканде (Узбекистан) местные правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту изнасилования российской гражданки таксистом.
По данным портала NeMolchi.Uz, инцидент произошел 12 июля на пляже, куда водитель сопровождал потерпевшую. Медицинское освидетельствование подтвердило факт насилия: у женщины зафиксированы травмы и синяки, а гинекологическая экспертиза не оставила сомнений в преступлении. Однако подозреваемый свою вину отрицает.
Пострадавшая прибыла в Самарканд 5 июля для лечения в частной клинике. По ее словам, в день происшествия таксист довез ее до пляжа, а затем совершил насильственные действия. После этого женщина самостоятельно обратилась в полицию, где, как она утверждает, столкнулась с давлением: у нее попытались изъять телефон, а затем заставили подписать заранее составленное заявление. Медосмотр не выявил в ее крови алкоголя.
14 июля россиянку задержали, доставили в изолятор, а затем отпустили. С 19 по 22 июля она находилась в психиатрической клинике, но обследование, согласно официальной справке, не было завершено. 16 июля потерпевшая обратилась в посольство РФ в Ташкенте, где ей рекомендовали написать заявление и ждать ответа. Женщина просит предоставить адвоката и обеспечить объективное расследование, утверждая, что следственные органы не поддерживают с ней связь.
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