В Узбекистане водителя такси заподозрили в изнасиловании россиянки

Пострадавшая прибыла в Самарканд 5 июля для лечения в частной клинике. По ее словам, в день происшествия таксист довез ее до пляжа, а затем совершил насильственные действия. После этого женщина самостоятельно обратилась в полицию, где, как она утверждает, столкнулась с давлением: у нее попытались изъять телефон, а затем заставили подписать заранее составленное заявление. Медосмотр не выявил в ее крови алкоголя.