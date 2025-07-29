Туристам из Израиля с третьего раза удалось сойти на берег Греции из-за антиизраильских протестов. Об этом сообщает телеканал ERT.
По его данным, протестующие против военных действий в секторе Газа ранее воспрепятствовали высадке израильских туристов с судна Crown Iris на греческих островах Сирос и Родос.
Как отмечается в публикации, в бухте Агиос-Николаос на Крите туристы тоже столкнулись с участниками акции протеста.
Ранее евродепутаты потребовали ввести санкции против властей Израиля. За ограничения высказались 40 депутатов ЕП, сообщил телеканал Euronews.
Законодатели из 14 стран ЕС считают нужным привлечь властей Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху к ответственности за действия, «грубо нарушающие Женевскую конвенцию и международное гуманитарное право», требуя от Брюсселя принятия оперативных мер в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа.