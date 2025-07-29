Турция может выдать РФ всех скрывшихся фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следствием установлено, что у родного брата Мухаммадсобира Файзова до нападения на концертный зал в Подмосковье до приезда в Москву проживали непосредственные участники нападения Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни, ранее судимый в Таджикистане за преступление против половой неприкосновенности. «Еще органами Таджикистана в розыске девять лиц под различными ФИО и псевдонимами из Таджикистана и Кыргызской Республики, — рассказал Трунов. — Оружейник Зубайдулло Исмоилов был ранее судим в Таджикистане за публичные призывы к изменению конституционного строя». Другие фамилия фигурантов в интересах следствия правоохранители не разглашают, резюмировал адвокат.