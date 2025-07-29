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Турция может выдать РФ всех скрывшихся фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турецкой Республики могут выдать российским следователям объявленных в розыск фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Как уточнил в беседе с ТАСС адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших, один из разыскиваемых террористов — брат исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова (внесен в РФ в перечень террористов).

Источник: РИА "Новости"

Все фигуранты покинули РФ до нападения на «Крокус» и скрылись на территории Турции. «Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант дела о теракте в “Крокусе” Умеджон Солиев, (отвечал за вооружение непосредственных исполнителей теракта, внесен в РФ в перечень террористов — прим. ТАСС), обвиняемый в Таджикистане в разбое», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, брат Файзова скрывается от российских правоохранителей в Турции, где проживал до объявления в розыск. По данным следствия, он является членом запрещенной террористической организации организации «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Следствием установлено, что у родного брата Мухаммадсобира Файзова до нападения на концертный зал в Подмосковье до приезда в Москву проживали непосредственные участники нападения Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни, ранее судимый в Таджикистане за преступление против половой неприкосновенности. «Еще органами Таджикистана в розыске девять лиц под различными ФИО и псевдонимами из Таджикистана и Кыргызской Республики, — рассказал Трунов. — Оружейник Зубайдулло Исмоилов был ранее судим в Таджикистане за публичные призывы к изменению конституционного строя». Другие фамилия фигурантов в интересах следствия правоохранители не разглашают, резюмировал адвокат.

Ранее из материалов дела стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев привезли из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей нападения на «Крокус сити холл» и передали его одному из них.

В новость внесена правка (21:01 мск) — передается с исправлением опечатки в имени террориста в цитате, верно — Умеджон Солиев.