В санатории «Москва» в Кисловодске обвалился грунт, пострадали двое туристов

Ранее KP.RU сообщал, что в Астрахани произошло обрушение части подъезда многоквартирного дома на улице Ляхова. Повреждены квартиры с пятого по первый этаж. Дом был построен около 60 лет назад и признан аварийным еще в 2020 году.