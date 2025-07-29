В санатории «Москва» в Кисловодске обвалился грунт, пострадали двое туристов

В Кисловодске в санатории «Москва» произошел обвал скально-грунтовой породы площадью около 60 квадратных метров, в результате которого пострадали двое отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ставропольского главка МЧС.
«Ставропольский край, город Кисловодск, проспект Дзержинского, 50, санаторий “Москва”. Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
Расстояние от места обвала до ближайшего здания, процедурного корпуса, составляет около 20 метров. На месте происшествия работают 11 спасателей и пять единиц техники, включая кинолога.
Пострадавшими оказались мужчина и женщина, приехавшие из Тольятти. По предварительной информации, еще один человек может находиться под завалами, однако эта информация уточняется.
«Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении скально-грунтовой породы, находятся в состоянии средней тяжести», — заявили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев в телеграм-канале сообщил, что спасатели занимаются разбором завала.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле, оперативно организована медицинская помощь пострадавшим.
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