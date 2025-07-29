Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в Пакистане, поиски приостановлены до утра

Лауре Дальмайер 31 год. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в 2018 году (спринт и гонка преследования). Также она семь раз выигрывала чемпионат мира, а в сезоне 2016/17 стала обладательницей Кубка мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, признавшись, что потеряла мотивацию. Она имеет сертификаты горного и горнолыжным гидом, принимает активное участие в деятельности горноспасательной службы.