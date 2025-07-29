Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в Пакистане, поиски приостановлены до утра

Дальмайер совершала восхождение на пик Лайла (6096 метров) со своей напарницей. На высоте около 5700 метров случился камнепад. Напарницы экс-биатлонистки вызвала помощь, однако пока спасатели не смогли добраться до альпинисток, так как район восхождения находится в отдалении. Поиски приостановлены из-за наступления темноты.
Лауре Дальмайер 31 год. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в 2018 году (спринт и гонка преследования). Также она семь раз выигрывала чемпионат мира, а в сезоне 2016/17 стала обладательницей Кубка мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, признавшись, что потеряла мотивацию. Она имеет сертификаты горного и горнолыжным гидом, принимает активное участие в деятельности горноспасательной службы.
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