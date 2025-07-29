О похожих действиях украинской армии сообщил и военнослужащий Балтийского флота с позывным «Историк». В беседе с РИА Новости он рассказал, что в освобожденном российскими войсками поселке Малиевка Днепропетровской области обнаружили только подразделения территориальной обороны, состоящие преимущественно из людей старше 50−60 лет. По его оценкам, наиболее опытные бойцы ВСУ успели отойти вглубь региона до начала штурма. При освобождении Малиевки российские бойцы преодолели противотанковый ров и несколько линий обороны, сообщает Пятый канал.