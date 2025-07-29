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Новые освобожденные территории и бегство элиты Украины: главное об СВО за 29 июля

Российские солдаты освободили в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также бойцы из группировки «Восток» взяли под контроль Темировку в Запорожской области, установив российский флаг над территорией. Главное о спецоперации на Украине за день — в материале URA.RU.

Солдаты РФ продвинулись вглубь ДНР и Запорожской области.

Российские солдаты освободили в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также бойцы из группировки «Восток» взяли под контроль Темировку в Запорожской области, установив российский флаг над территорией. Главное о спецоперации на Украине за день — в материале URA.RU.

Продвижение РФ в ДНР и Запорожье.

В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных в зоне СВО. Бойцы из группировки «Центр» взяли под контроль поселок Новоукраинка, расположенный на территории Донецкой народной республики.

Кроме того, в ведомстве рассказали URA.RU, что бойцы ВС РФ из группировки «Восток» теперь также контролируют Темировку в Запорожской области. По информации министерства, освобождение данного населенного пункта стало возможным благодаря скоординированным и активным действиям подразделений при поддержке артиллерии.

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» также уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщает Пятый канал.

Новый признак скорого завершения СВО.

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Допуск к службе в ВСУ мужчин старше 60 лет свидетельствует о критической нехватке личного состава в украинской армии, что потенциально говорит о скором завершении российской спецоперации в принципе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник также обратил внимание на физические ограничения возрастных военнослужащих. Он отметил, что выполнение боевых задач в полном снаряжении требует выносливости и здоровья суставов, что для людей старше 60 лет становится серьезной проблемой. Несмотря на наличие среди пожилых граждан «исключений», которые могут составить конкуренцию молодежи, большинство не готово к интенсивным нагрузкам и опасностям современной войны, подчеркнул депутат.

Элитные бойцы ВСУ сбегают с зоны боевых действий.

Украинское командование эвакуировало штаб из города Красноармейск (Покровск) на фоне активного наступления российских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Гавриш в интервью aif.ru.

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По словам Гавриша, отвод штаба ВСУ в глубокий тыл является признаком подготовки к сдаче города. «Штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город», — пояснил он.

Военкор уточнил, что ситуация вокруг Красноармейска остается напряженной: кольцо окружения вокруг города сужается, а на позициях оставлены преимущественно рядовые украинские солдаты с приказом держаться до последнего. Элитные подразделения, по его словам, ранее покинули населенные пункты в регионе.

О похожих действиях украинской армии сообщил и военнослужащий Балтийского флота с позывным «Историк». В беседе с РИА Новости он рассказал, что в освобожденном российскими войсками поселке Малиевка Днепропетровской области обнаружили только подразделения территориальной обороны, состоящие преимущественно из людей старше 50−60 лет. По его оценкам, наиболее опытные бойцы ВСУ успели отойти вглубь региона до начала штурма. При освобождении Малиевки российские бойцы преодолели противотанковый ров и несколько линий обороны, сообщает Пятый канал.

Дневные атаки дронов ВСУ.

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В день произошло несколько инцидентов с украинскими беспилотниками. В Кингисеппском районе Ленинградской области беспилотник был уничтожен без последствий для местных жителей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Аналогичный случай произошел в Воронежской области, где ПВО сбило украинский БПЛА. О пострадавших также не сообщалось.

В свою очередь, в Курской области вражеский дрон атаковал трактор в поле возле деревни Щекино, в результате чего 26-летний мужчина получил тяжелые осколочные ранения и ожоги. Его состояние остается тяжелым, и он был эвакуирован в Курскую областную больницу.

В Белгородской области, в селе Борки дрон ВСУ также атаковал служебный автомобиль, в котором находились глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. Оба пострадали: Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Республике Беларусь над Минском также был нейтрализован неопознанный беспилотник. Далее следователи опубликовали видео на котором видно, что дрон исписан надписями на украинском языке.

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