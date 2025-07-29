У берегов Ливии при крушении судна погибли не менее 18 мигрантов

Не менее 18 мигрантов погибли, еще около 50 числятся пропавшими без вести в результате крушения судна у побережья города Тобрук на востоке Ливии. Об этом сообщает телеканал Libya al-Ahrar.
По имеющимся данным, спастись удалось 10 пассажирам.
Ливия остается крупнейшим транзитным пунктом для мигрантов из африканских стран, пытающихся добраться до Европы через Средиземное море.
Ежегодно через территорию этой страны проходят десятки тысяч человек, и многие из них гибнут в пути.
Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании начала расследование по делу об убийстве после обнаружения пяти трупов в море близ Майорки, руки и ноги пострадавших были связаны.