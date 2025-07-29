Поиски двукратной олимпийской чемпионки в горах приостановлены из-за темноты

Во вторник стало известно: в Пакистане Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на горный пик на высоте примерно 5700 метров. Отряды спасателей пока не могут добраться до бывшей спортсменки. Представитель местного управления по туризму сообщил изданию, что операция по поиску и спасению биатлонистки продолжится в среду утром.