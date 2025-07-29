Поиски двукратной олимпийской чемпионки в горах приостановлены из-за темноты

Операция по поиску в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, как сообщает krone.at, приостановлена из‑за наступления темноты.
Во вторник стало известно: в Пакистане Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на горный пик на высоте примерно 5700 метров. Отряды спасателей пока не могут добраться до бывшей спортсменки. Представитель местного управления по туризму сообщил изданию, что операция по поиску и спасению биатлонистки продолжится в среду утром.
Спасательный вертолет из-за удаленности района поисков сразу не смог долететь до места происшествия. Во время полета над местом катастрофы во вторник утром было обнаружено, что Дальмайер получила серьезные травмы.
Ей сейчас 31 год. Кроме олимпийских наград, в ее активе семь золотых медалей чемпионатов мира. Дальмайер является также сертифицированным горным гидом.