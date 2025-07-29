Трамп начал отсчет дней, отданных России для завершения СВО

Трамп выдвинул ультиматум России.
Десятидневный срок отсчета для прекращения огня на Украине для России начался 29 июля. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.
«Срок начинается сегодня», — заявил представителям прессы Трамп. Его слова передает канал Fox News.
Ранее Трамп выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Но 28 июля он сократил срок до 10 дней.
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