Трамп начал отсчет дней, отданных России для завершения СВО

Ранее Трамп выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Но 28 июля он сократил срок до 10 дней.