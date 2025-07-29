Масштабный сбой произошел в работе магазинов сети «Дикси»

В тот же день произошел крупный сбой в работе «Почты России». 39 процентов россиян пожаловались на технические проблемы в работе сайта, еще 29 процентов респондентов доложили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян рассказали о неполадках в работе мобильного приложения.