Масштабный сбой произошел в работе магазинов сети «Дикси»

В работе торговых точек сети магазинов «Дикси» произошел масштабный сбой, вследствие чего они временно закрылись.
По словам сотрудников сети, работа магазинов восстановится не раньше 29 июля.
Позднее в пресс-службе группы компаний «Магнит», которой принадлежит сеть «Дикси», заявили, что информация о сбоях в работе московских магазинов не соответствует действительности.
— Это (информация о сбоях — прим. «ВМ») не соответствует действительности. Все магазины «Дикси» работают в нормальном режиме, — передает ТАСС.
В тот же день произошел крупный сбой в работе «Почты России». 39 процентов россиян пожаловались на технические проблемы в работе сайта, еще 29 процентов респондентов доложили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян рассказали о неполадках в работе мобильного приложения.
Также появились сообщения о том, что хакеры взломали сеть аптек «Столички», в результате чего по всей Москве закрылись торговые точки. Кроме того, в результате атаки временно перестали работать торговые точки компании «Неофарм». Обе эти сети аптек входят в одну группу компаний и принадлежат предпринимателю Евгению Нифантьеву.