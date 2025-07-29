Гладков: Беспилотник ВСУ ударил по семье в Белгородской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал семью в Белгородской области. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека, — говорится в Telegram-канале Гладкова.
По словам губернатора, женщина получила осколочное ранение головы и минно-взрывную травму. ее госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы подразделения «Орлан».
В результате удара беспилотника ВСУ по селу Борки Белгородской области пострадала глава территориальной администрации. Автомобиль получил повреждения. Пострадавших госпитализировали.