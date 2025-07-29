Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Дагестане

В ведомстве уточнили, что при сохранении устойчивой жаркой и сухой погоды возрастает риск возникновения природных пожаров. Спасатели призвали жителей не разводить костры, не проводить работы с применением открытого пламени, а также отказаться от сжигания бытовых отходов и травы на приусадебных участках.