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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Дагестане

В Дагестане объявлен режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса в предгорных и приморских районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Дагестане прогнозируют пожароопасность пятого класса.

В Дагестане объявлен режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса в предгорных и приморских районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики», — сообщили представители регионального ведомства в telegram-канале. Высокий уровень опасности ожидается также в низменных, горных и приморских территориях республики вплоть до конца суток 29 июля и в течение 30 июля 2025 года.

В ведомстве уточнили, что при сохранении устойчивой жаркой и сухой погоды возрастает риск возникновения природных пожаров. Спасатели призвали жителей не разводить костры, не проводить работы с применением открытого пламени, а также отказаться от сжигания бытовых отходов и травы на приусадебных участках.

Нарушение противопожарных мер может привести к возникновению ландшафтных пожаров и угрозе безопасности населенных пунктов. МЧС Дагестана напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по телефону 112.