Турции не получилось скрыть от России участников теракта в Крокусе

Раннее выяснилось, что один из отвечавших за вооружение террористов из «Крокуса» в день теракта пообещал младшему брату «интересную» программу по ТВ, передает «Царьград». Спустя почти полтора года после атаки на концертный зал выяснилось, что нападавшие из запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» проходили огневую подготовку в Турции.