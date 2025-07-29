Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турции не получилось скрыть от России участников теракта в Крокусе

Турецкие силовики рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». В их числе — боевик, отвечавший за вооружение, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших.

Жертвами теракта стали 149 человек.

Турецкие силовики рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». В их числе — боевик, отвечавший за вооружение, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших.

«Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант дела о теракте в “Крокусе” Уменджон Салиев, (отвечал за вооружение исполнителей атаки — прим. URA.RU), обвиняемый в Таджикистане в разбое», — заявил собеседник ТАСС.

По информации Трунова, брат Файзова скрывается от правоохранителей РФ в Турции. Он там проживал до того как был объявлен в розыск. По версии следствия, мужчина является членом «Исламского государства» (признана террористической организацией и запрещена в России).

Раннее выяснилось, что один из отвечавших за вооружение террористов из «Крокуса» в день теракта пообещал младшему брату «интересную» программу по ТВ, передает «Царьград». Спустя почти полтора года после атаки на концертный зал выяснилось, что нападавшие из запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» проходили огневую подготовку в Турции.