Под Саратовом 13-летний школьник врезался в дерево на автомобиле, погиб пассажир

В Саратовской области подросток сел за руль автомобиля и влетел в дерево. Видео © Telegram / МВД 64.
Инцидент произошёл в районе улицы Молодёжная в селе Старые Бурасы (Базарно-Карабулакский район). По предварительным данным, несовершеннолетний водитель Lada Priora не справился с управлением, вылетел с дороги и влетел в дерево. От полученных травм скончался пассажир его транспортного средства.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы проводят процессуальную проверку во факту аварии и контролируют её результаты.
Ранее сообщалось, что сибирские подростки на самодельном кабриолете врезались в Lexus, уходя от ГАИ. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.