Под Саратовом 13-летний школьник врезался в дерево на автомобиле, погиб пассажир

Инцидент произошёл в районе улицы Молодёжная в селе Старые Бурасы (Базарно-Карабулакский район). По предварительным данным, несовершеннолетний водитель Lada Priora не справился с управлением, вылетел с дороги и влетел в дерево. От полученных травм скончался пассажир его транспортного средства.