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Под Саратовом 13-летний школьник врезался в дерево на автомобиле, погиб пассажир

В Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и врезался в дерево. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, один из участников ДТП скончался.

Источник: Life.ru

В Саратовской области подросток сел за руль автомобиля и влетел в дерево. Видео © Telegram / МВД 64.

Инцидент произошёл в районе улицы Молодёжная в селе Старые Бурасы (Базарно-Карабулакский район). По предварительным данным, несовершеннолетний водитель Lada Priora не справился с управлением, вылетел с дороги и влетел в дерево. От полученных травм скончался пассажир его транспортного средства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы проводят процессуальную проверку во факту аварии и контролируют её результаты.

Ранее сообщалось, что сибирские подростки на самодельном кабриолете врезались в Lexus, уходя от ГАИ. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.