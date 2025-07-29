«Дикси» вышла на связь после новости о масштабном сбое в работе сети

Ранее в Москве уже фиксировались перебои в работе крупных торговых сетей — в июне 2025 года аптеки сети «Столичка» временно закрывались после сообщений о хакерской атаке, из-за которой не работали кассы и системы учета товаров. Тогда представители аптек также объясняли приостановку работы техническими причинами.