В Узбекистане уволили чиновника за объятия с секретаршей

Чиновник в Узбекистане посадил сотрудницу на колени во время видеоконференции.
Начальник районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был уволен после того, как во время видеосовещания посадил сотрудницу себе на колени, забыв отключить камеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«В Узбекистане произошла история Чиновник усадил к себе на колени сотрудницу и обнимал ее прямо в процессе планового совещания с коллегами», — сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Каттакурганском районе Самаркандской области.
Во время планового видеосовещания начальник отдела пригласил коллегу и усадил ее к себе на колени прямо на глазах у других участников. Как уточнили в министерстве, момент был зафиксирован камерой, кадры попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.