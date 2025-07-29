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В Узбекистане уволили чиновника за объятия с секретаршей

Начальник районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был уволен после того, как во время видеосовещания посадил сотрудницу себе на колени, забыв отключить камеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Чиновник в Узбекистане посадил сотрудницу на колени во время видеоконференции.

Начальник районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был уволен после того, как во время видеосовещания посадил сотрудницу себе на колени, забыв отключить камеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В Узбекистане произошла история Чиновник усадил к себе на колени сотрудницу и обнимал ее прямо в процессе планового совещания с коллегами», — сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Каттакурганском районе Самаркандской области.

Во время планового видеосовещания начальник отдела пригласил коллегу и усадил ее к себе на колени прямо на глазах у других участников. Как уточнили в министерстве, момент был зафиксирован камерой, кадры попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.