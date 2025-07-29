Трамп начал скорбеть из-за молчания Путина на его 10-дневный ультиматум

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил журналистам, что начал отсчет для прекращения огня на Украине для России. Он выдвинул РФ ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. 28 июля глава Белого дома сократил срок до десяти дней.