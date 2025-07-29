Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп начал скорбеть из-за молчания Путина на его 10-дневный ультиматум

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны России и его коллеги Владимира Путина на призыв прекратить огонь на Украине в течение 10−12 дней. Об этом американский лидер заявил журналистам 29 июля на борту самолета главы государства.

Трамп высказался о том, что ожидал реакцию со стороны России.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны России и его коллеги Владимира Путина на призыв прекратить огонь на Украине в течение 10−12 дней. Об этом американский лидер заявил журналистам 29 июля на борту самолета главы государства.

«Никакого ответа. И это прискорбно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, получил ли Вашингтон реакцию Москвы на его ультиматум.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ МИД РФ высказали свое мнение по поводу последних решений Трампа.

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил журналистам, что начал отсчет для прекращения огня на Украине для России. Он выдвинул РФ ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. 28 июля глава Белого дома сократил срок до десяти дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше