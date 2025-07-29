Трамп начал скорбеть из-за молчания Путина на его 10-дневный ультиматум

Трамп высказался о том, что ожидал реакцию со стороны России.
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за отсутствия реакции со стороны России и его коллеги Владимира Путина на призыв прекратить огонь на Украине в течение 10−12 дней. Об этом американский лидер заявил журналистам 29 июля на борту самолета главы государства.
«Никакого ответа. И это прискорбно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, получил ли Вашингтон реакцию Москвы на его ультиматум.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ МИД РФ высказали свое мнение по поводу последних решений Трампа.
Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил журналистам, что начал отсчет для прекращения огня на Украине для России. Он выдвинул РФ ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. 28 июля глава Белого дома сократил срок до десяти дней.