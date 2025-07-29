ВСУ жестоко ударили по супружеской паре в одном из регионов РФ

Дрон влетел в автомобиль, в котором находилась супружеская пара, рассказал Гладков.
Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате атаки пострадала супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале 29 июля.
«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения “Орлан” доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.
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По информации главы региона, супруг пострадавшей самостоятельно обратился за медицинской помощью. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время оба проходят обследование в медицинском учреждении.
Это не первый случай атаки FPV-дронов на автомобили в Белгородской области: ранее в июле подобные удары фиксировались в селе Ясные Зори и в районе хутора Первомайский, где также были пострадавшие и погибший. Во всех случаях пострадавшим оказывали медицинскую помощь, а транспортные средства получали повреждения.