Четырехлетняя девочка в Омске выпала из окна, пока мать готовила ужин

Четырехлетнюю девочку в Омске госпитализировали после падения из окна квартиры на первом этаже. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.
Инцидент произошел за день до этого. Ребенок выпал из окна, пока его мама готовила ужин на кухне. Девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.
Мать вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали. Однако серьезных травм у нее не нашли. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, по факту произошедшего проводится проверка, говорится в публикации.
13 июля произошел подобный случай: на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре в Москве из окна квартиры выпала шестилетняя девочка. Она осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.