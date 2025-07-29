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В Сальске в результате атаки БПЛА пострадали более 50 квартир и 10 домов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с жильцами пострадавшего при взрыве многоквартирного дома.

В результате ночной атаки украинских дронов на город Сальск в Ростовской области пострадало свыше полусотни квартир. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Он поделился информацией о встрече с жильцами многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва.

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадало 11 частных домовладений, десять многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля», — отметил он в своем Telegram-канале.

Слюсарь акцентировал внимание на важности завершения оценки нанесенного ущерба в течение трех суток и проведения компенсационных выплат за утраченное имущество в течение двух недель.

Первоочередной задачей является восстановление наиболее пострадавших домов и квартир, подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Сальске погибли два сапера при разминировании беспилотника.

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