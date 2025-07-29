В МВД затруднились ответить об ответственности мужчины, устроившего экстремальный спуск ослу

Вполне вероятно, что животное получило удовольствие от необычного приключения и пережило положительные эмоции, — сообщила Гаяна Гариева. Также нельзя сбрасывать со счетов, что подобное развлечение могло доставить ослу массу ярких и незабываемых впечатлений.