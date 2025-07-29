В МВД затруднились ответить об ответственности мужчины, устроившего экстремальный спуск ослу

В Министерстве внутренних дел Дагестана затрудняются ответить, возможно ли привлечь к ответственности владельца осла, устроившего животному экстремальный спуск на тросе.
Представитель пресс-службы отметила, что установить достоверно, какие чувства испытывал ишак, крайне проблематично. Нельзя с уверенностью утверждать, что осёл испытал негативные эмоции или страх.
Вполне вероятно, что животное получило удовольствие от необычного приключения и пережило положительные эмоции, — сообщила Гаяна Гариева. Также нельзя сбрасывать со счетов, что подобное развлечение могло доставить ослу массу ярких и незабываемых впечатлений.