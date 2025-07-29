Владелец «Дикси» прокомментировал информацию о массовом сбое

На протяжении дня говорилось о приостановке работы сети аптек «Столички». Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм», а также в клинике «Семейный доктор». В Роскомнадзоре отметили, что причины произошедшего выясняются. Тем не менее признаков DDoS-атаки не зафиксировано.