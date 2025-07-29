Гладков: Дрон ВСУ атаковал семью в Белгородской области

По его словам, в Шебекинском округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Нежеголь. Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести — у одного зафиксирована травматическая ампутация руки, двое других пострадали от минно-взрывных травм и осколочных ранений. Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Транспортное средство получило значительные повреждения.