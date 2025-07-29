Раскрыты последствия массовых ударов ВСУ по городу под Ростовом

Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников, в результате которых были повреждены жилые дома и автомобили, а также погибали и получали травмы местные жители. Так, в начале июля в Азове и Долотинке из-за падения дронов пострадали многоэтажки, был разрушен двухэтажный дом и погибла пенсионерка. Власти региона регулярно сообщают о мерах поддержки пострадавших и продолжающейся угрозе новых атак.