Раскрыты последствия массовых ударов ВСУ по городу под Ростовом

Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь.
В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в telegram-канале.
«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь.
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В результате происшествия жертвами стали три человека: один гражданский и двое саперов Росгвардии. Слюсарь выразил искренние соболезнования семьям погибших и сообщил о принятом решении предоставить материальную помощь их родственникам.
Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников, в результате которых были повреждены жилые дома и автомобили, а также погибали и получали травмы местные жители. Так, в начале июля в Азове и Долотинке из-за падения дронов пострадали многоэтажки, был разрушен двухэтажный дом и погибла пенсионерка. Власти региона регулярно сообщают о мерах поддержки пострадавших и продолжающейся угрозе новых атак.