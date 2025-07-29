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Слюсарь: После атаки дронов ВСУ в Сальске получили повреждения 54 квартиры

Более 50 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ в Сальске Ростовской области. Последствия удара ощутимы: многие квартиры лишились окон, также пострадали автомобили и нежилые объекты. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Кроме того, жители микрорайона Новосальск остаются без электричества, ведутся восстановительные работы. Все выплаты за повреждённое имущество гражданам обещают выплатить в течение двух недель. Работы по восстановлению начнутся с наиболее пострадавших квартир.

Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. А утром в Сальском районе погибли два сапёра во время разминирования беспилотника. Не исключена возможность повторной атаки украинских беспилотников.