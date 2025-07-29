В «Дикси» опровергли сообщения о сбое в работе магазинов

В тот же день СМИ сообщили, что хакеры взломали сеть аптек «Столички», в результате чего по всей столице закрылись торговые точки. Кроме того, в результате другой атаки временно прекратили работу торговые точки компании «Неофарм». Обе эти сети аптек входят в одну группу компаний, которой владеет предприниматель Евгений Нифантьев.