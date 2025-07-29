В «Дикси» опровергли сообщения о сбое в работе магазинов

— Это (информация о сбоях — прим. «ВМ») не соответствует действительности. Все магазины «Дикси» работают в нормальном режиме, — передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в работе магазинов «Дикси» в столичном регионе произошел масштабный сбой, из-за чего они были временно закрыты. По словам работников торговых точек, работа магазинов якобы восстановится не раньше 30 июля.
В тот же день СМИ сообщили, что хакеры взломали сеть аптек «Столички», в результате чего по всей столице закрылись торговые точки. Кроме того, в результате другой атаки временно прекратили работу торговые точки компании «Неофарм». Обе эти сети аптек входят в одну группу компаний, которой владеет предприниматель Евгений Нифантьев.
Также масштабный сбой произошел в работе сервисов «Почты России». Больше всего жалоб на работоспособность мобильного приложения и сайта, а также отсутствие доступа к личному кабинету, поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области, Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного округа.