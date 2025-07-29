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При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. FPV-дрон атаковал село Карыж в Курской области, погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга», сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации, вражеский FPV-дрон атаковал село Карыж Глушковского района. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи “Алабуга”, — написал он в Telegram-канале.

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