При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель

«По предварительной информации, вражеский FPV-дрон атаковал село Карыж Глушковского района. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи “Алабуга”, — написал он в Telegram-канале.
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