Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры из пережившего бомбардировку ВСУ Сальска, где погибли саперы. Фото

В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Погибло три человека, в том числе саперы, место трагедии посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Фотографиями с места атаки он поделился в своих соцсетях.

Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь.

В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Погибло три человека, в том числе саперы, место трагедии посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Фотографиями с места атаки он поделился в своих соцсетях.

«Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии», — написал Слюсарь в telegram-канале.

В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В результате были повреждены жилые дома, железнодорожная станция и автомобили, а также возникали пожары. Наиболее серьезные последствия отмечались в Сальске и Каменске-Шахтинском, где экстренные службы оперативно реагировали на происшествия. В ходе предыдущих атак также были жертвы среди мирных жителей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше