Украинский FPV-дрон атаковал село в Курской области, погиб 19-летний парень

Напомним, после атаки дронов ВСУ в Сальске Ростовской области получили повреждения 54 квартиры. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля. Кроме того, жители микрорайона Новосальск остаются без электричества, ведутся восстановительные работы.