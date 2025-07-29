Слюсарь: после налета дронов БПЛА в Сальске повреждено более 50 квартир

Врио губернатора отметил, что лично встретился с жителями одного из многоэтажных домов, который пострадал от взрыва. Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость завершения обследования всех повреждений в течение трех дней и осуществления компенсационных выплат за утрату имущества в срок не более двух недель. В восстановительных работах первым приоритетом станут наиболее сильно пострадавшие дома и квартиры.
Отмечается, что ночная атака затронула и инфраструктуру: обломки сбитого дрона упали на территорию железнодорожной станции Сальск, повредив контактную сеть и вызвав пожар в стоявшем на путях грузовом составе.