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Дагестанский блогер прокатил осла на зиплане и вогнал в ступор МВД

В Дагестане разгорелись нешуточные страсти из-за осла. Местный блогер решил шутки ради прокатить животное на зиплайне ради просмотров. Однако помимо лайков он собрал множество гневных комментариев зоозащитников, которые призвали привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение. МВД впало в тупик — осёл после аттракциона ни убит, ни ранен, а узнать его эмоциональное состояние весьма затруднительно.

Источник: Life.ru

Осла прокатили на зиплайне в Дагестане. © Telegram/ SHOT.

«Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. Как нельзя и исключать обратное — что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления», — написала в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

Она заявила, что за 25-летний стаж работы сталкивается с подобным инцидентом впервые и не уверена, что блогера можно привлечь к статье по жестокому обращению с животными. Чувства осла в данной ситуации останутся загадкой, подчеркнула Гариева.

Ранее в Саратовской области дикая выдра пробралась в бассейн частного дома и покусала всю семью. Пострадавшим пришлось пройти курс уколов от бешенства. После инцидента животное самостоятельно покинуло участок.