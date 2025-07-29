Дагестанский блогер прокатил осла на зиплане и вогнал в ступор МВД

«Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. Как нельзя и исключать обратное — что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления», — написала в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.