Дагестанский блогер прокатил осла на зиплане и вогнал в ступор МВД

Осла прокатили на зиплайне в Дагестане. © Telegram/ SHOT.
«Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. Как нельзя и исключать обратное — что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления», — написала в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.
Она заявила, что за 25-летний стаж работы сталкивается с подобным инцидентом впервые и не уверена, что блогера можно привлечь к статье по жестокому обращению с животными. Чувства осла в данной ситуации останутся загадкой, подчеркнула Гариева.
Ранее в Саратовской области дикая выдра пробралась в бассейн частного дома и покусала всю семью. Пострадавшим пришлось пройти курс уколов от бешенства. После инцидента животное самостоятельно покинуло участок.