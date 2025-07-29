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Пожар произошел в Ясном проезде на северо-востоке Москвы

В Ясном проезде в Северо-Восточном административном округе Москвы произошло возгорание четырех строительных бытовок. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Ясном проезде в Северо-Восточном административном округе Москвы произошло возгорание четырех строительных бытовок. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

— Огнеборцы МЧС России оперативно локализовали пожар на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации загорания. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России, — говорится в публикации.

Позже в ведомстве сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

До этого возгорание произошло в доме на Большой Академической улице. В здании оказались заблокированы 15 рабочих. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали открытое горение.

Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали два человека. Спасатели помогли выбраться из строящегося здания 19 рабочим.