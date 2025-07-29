Свыше 50 квартир повреждено в Сальске после ночной атаки беспилотников ВСУ

О последствиях атаки со стороны киевского режима руководитель Ростовской области рассказал в личном Telegram-канале. Там он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что пострадали не только отдельные жилища и частные дома, но и многоквартирные здания. Кроме того, урон нанесен транспортным средствам.