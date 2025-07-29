Свыше 50 квартир повреждено в Сальске после ночной атаки беспилотников ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в городе Сальске, расположенном в Ростовской области, оказались повреждены свыше 50 квартир. Также пострадали 11 частных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
О последствиях атаки со стороны киевского режима руководитель Ростовской области рассказал в личном Telegram-канале. Там он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что пострадали не только отдельные жилища и частные дома, но и многоквартирные здания. Кроме того, урон нанесен транспортным средствам.
«Ориентировочно, есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь.
Он также добавил, что власти региона окажут поддержку владельцам пострадавших квартир и домов. В частности, проведут восстановление жилищ. В приоритете те люди, чьи дома пострадали больше всего.
Немногим ранее Слюсарь сообщал, что при ночной атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область не обошлось без пострадавших. Погиб, по меньшей мере, один местный житель. В момент ударов дронов он находился внутри автомобиля.