Житель Воронежа ограбил ломбард и уснул с украденной пилой на скамейке

В Воронеже правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении ломбарда: он взял с прилавка циркулярную пилу, сбежал и заснул на скамейке. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.