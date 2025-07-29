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Житель Воронежа ограбил ломбард и уснул с украденной пилой на скамейке

В Воронеже правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении ломбарда: он взял с прилавка циркулярную пилу, сбежал и заснул на скамейке. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

В Воронеже правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении ломбарда: он взял с прилавка циркулярную пилу, сбежал и заснул на скамейке. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

Сотрудница комиссионного магазина рассказала, что злоумышленник долго разглядывал витрины, а потом схватил со стеллажа циркулярную пилу и направился к выходу, не реагируя на требование вернуть товар или оплатить его.

Позднее полицейские нашли вора спящим на лавке и обнимающим пилу на придомовой территории одного из многоэтажных домов Центрального района.

— Любителем острых ощущений оказался 32-летний безработный житель Павловского района. На допросе подозреваемый гордо хранил молчание и затруднился пояснить, что привело его из области в столицу Черноземья за столь необычной добычей, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», передает сайт ведомства.

29 июля в Алтайском крае суд приговорил жителя региона к шести годам лишения свободы за кражу гречки, макарон, сахара, овсянки и других продуктов из чужого дома ночью.